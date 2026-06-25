Почему Нацбанк хочет уволить Смилянского из "Укрпочты"

В регуляторе заявили, что вокруг этой истории появилось немало предположений и неточных интерпретаций, поэтому решили подробно объяснить свою позицию, пишет НБУ.

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Нацбанк подчеркнул, что решение не имеет отношения к идее создания банка финансовой инклюзии или возможному запуску так называемого "Укрпочта Банка". Вместо этого обратили внимание на следующее:

административное производство в отношении Игоря Смилянского было возбуждено еще в ноябре 2025 года.

Основанием послужили результаты надзорных проверок деятельности "Укрпочты" в течение 2023–2026 годов, в ходе которых, по данным регулятора, были выявлены системные нарушения в работе компании.

Решение является результатом оценки того, обладает ли руководитель необходимыми знаниями действующего законодательства и способен ли он выполнять управленческие обязанности в условиях выявленных нарушений. Оценка соответствия руководителей — стандартная составляющая надзорной практики НБУ,

– отмечают в регуляторе.

Известно, что решение в отношении Смилянского принимали сразу два коллегиальных органа НБУ – Квалификационная комиссия и Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

Отдельно в НБУ опровергли предположение о том, что ситуация связана с получением банковской лицензии.

Регулятор подчеркнул, что "Укрпочта" вообще не подавала документов для получения такой лицензии. Именно при подаче соответствующей заявки компания должна была бы подтвердить свою финансовую состоятельность, бизнес-стратегию и соответствие другим требованиям законодательства.

Поскольку такого процесса не было, то и связывать нынешнее решение с лицензированием банковской деятельности, по мнению НБУ, нет оснований.

О финансовом состоянии "Укрпочты"

Еще одним аргументом, озвученным в Нацбанке, стали финансовые показатели "Укрпочты":

По данным регулятора, в 2025 году компания понесла операционный убыток, превысивший 400 миллионов гривен. При этом улучшение общего финансового результата было достигнуто преимущественно благодаря продаже активов, а не за счет основной деятельности предприятия. В НБУ считают, что такая ситуация не свидетельствует об устойчивом оздоровлении бизнеса.

Кроме того, уже по итогам первого квартала 2026 года компания вновь зафиксировала убытки.

Кроме того, "Укрпочта" остается единственным государственным оператором критической инфраструктуры без функционирующего наблюдательного совета, что само по себе является серьезной проблемой корпоративного управления,

– сообщили в НБУ.

К слову, 23 июня стало известно, что НБУ обязал "Укрпочту" отстранить Игоря Смилянского от должности генерального директора. Такое решение было принято со ссылкой на требования к профессиональной пригодности.

После анализа документов и проведения собеседования квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу, что Игорь Смилянский не обладает достаточным уровнем знания законодательства, надлежащим пониманием регуляторных требований и необходимым опытом для руководства компанией, предоставляющей финансовые платежные услуги.