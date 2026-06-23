Почему и на какую сумму оштрафовали "Укрпочту"

Сумма штрафа составляет 2 544 900 гривен, сообщает Нацбанк.

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Такое решение 22 июня принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, а также оверсайта платежной инфраструктуры. Основанием послужили результаты инспекционной проверки, которая длилась с ноября 2025 года по январь 2026 года.

Известно, что штраф наложен за несоблюдение ряда требований законодательства и нормативных актов НБУ:

Закона Украины "О платежных услугах"; Инструкции об организации кассовой работы банков и проведении платежных операций; Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг; Положения о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов.

Компания должна уплатить штраф в течение 14 календарных дней с момента получения решения регулятора. В целом на выполнение требований "Укрпочта" получила срок до 30 сентября 2026 года. До этой даты компания должна:

устранить все выявленные нарушения;

внести необходимые изменения во внутренние процедуры;

принять меры для недопущения аналогичных нарушений в будущем.

В Нацбанке отмечают, что эти шаги необходимы для обеспечения надлежащей работы компании как поставщика платежных услуг.

Какие штрафы ранее налагались на "Укрпочту"

За последние годы "Укрпочта" неоднократно попадала под санкции Национального банка. Среди наиболее значимых решений регулятора:

в феврале 2024 года компанию оштрафовали на 17,39 миллионов гривен за ненадлежащую организацию финансового мониторинга;

в марте 2026 года "Укрпочта" получила штраф в размере 255 тысяч гривен за несвоевременное предоставление информации и документов по требованию НБУ;

в мае 2026 года компания уплатила 1,7 миллиона гривен из-за недостатков в корпоративном управлении, системе внутреннего контроля и управлении рисками;

в июне 2026 года Нацбанк наложил еще один штраф — 2,54 миллиона гривен за нарушения при проведении платежных операций, эквайринга и работе с информацией, составляющей тайну поставщика платежных услуг.

К слову, 23 июня стало известно, что НБУ обязал "Укрпочту" отстранить Игоря Смилянского от должности генерального директора. Такое решение было принято со ссылкой на требования к профессиональной пригодности.

После анализа документов и проведения собеседования квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу, что Игорь Смилянский не обладает достаточным уровнем знания законодательства, надлежащим пониманием регуляторных требований и необходимым опытом для руководства компанией, предоставляющей финансовые платежные услуги.