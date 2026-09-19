Чи треба платити податок за продаж речей на OLX

Значна частина українців продає речі через OLX. В яких випадках за таку реалізацію треба платити податок і чому можна отримати штраф – розповідаємо далі.

Коли треба платити податок за продаж на OLX

Продаж старого телефона, ноутбука, одягу чи іншої особистої речі через OLX сам по собі не означає, що людину оштрафують або визнають підприємцем. ДПС пояснює, що продаж власного вживаного майна не є підставою для фінансової чи адміністративної відповідальності. Тобто ситуація, коли людина продала непотрібний телефон або кілька речей із власної шафи, відрізняється від системної торгівлі товарами.

Податкова звертає увагу саме на характер діяльності. Якщо продажі стають регулярними, тривають тривалий час і мають на меті отримання прибутку, це вже може свідчити про підприємницьку діяльність. У такому випадку потрібно офіційно оформити бізнес і сплачувати відповідні податки.

Заважимо, з 2027 року правила для доходів через цифрові платформи мають змінитися. Верховна Рада вже ухвалила відповідний закон №15111-д, однак станом на вересень 2026 року документ ще не набув чинності – його передали на підпис Президенту.

Коли продажі можуть викликати питання у податкової

Тут все просто, якщо ви раз на кілька місяців продаєте речі, якими вже користувалися, це одна ситуація. А от якщо людина регулярно виставляє десятки однакових нових товарів, купує їх дешевше, а потім перепродає дорожче, це вже має ознаки системної торгівлі. Саме такий вид діяльності може зацікавити податкову.

ДПС у своїх роз'ясненнях наголошує: якщо фізична особа систематично продає товари протягом тривалого часу з метою отримання прибутку, вона має зареєструватися як суб'єкт господарювання та сплачувати податки відповідно до обраної системи оподаткування.

Що зараз із так званим "податком на OLX"

Окремо від чинних правил є нові зміни, які стосуються цифрових платформ. Йдеться про законопроєкт №15111-д, який Верховна Рада прийняла в цілому 9 червня 2026 року. Документ стосується не лише OLX, а загалом доходів, які українці отримують через цифрові платформи. Сюди можуть потрапляти маркетплейси, сервіси таксі, доставки, оренди житла та інші онлайн-платформи.

Водночас говорити, що новий "податок на OLX" уже діє, поки зарано. За офіційною карткою Верховної Ради документ 12 червня направили на підпис Президенту, а чинного закону на цей момент ще немає.

Після ухвалення у Верховній Раді модель оподаткування доходів через цифрові платформи була змінена порівняно з початковим урядовим варіантом. Мінфін повідомляв, що для таких доходів передбачений єдиний податковий платіж у розмірі 10% ПДФО. Його має сплачувати оператор цифрової платформи як податковий агент.

При цьому додатковий військовий збір із таких доходів не вираховується. Для порівняння, за чинною загальною системою доходи фізичних осіб оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору, тобто загалом 23%.

Важливо! Нові правила не означають, що кожна людина, яка продасть на OLX старий телефон або куртку, одразу повинна буде самостійно перерахувати державі 10% від отриманих грошей. Механізм має працювати через самі цифрові платформи, які виконуватимуть функції податкових агентів.

Що буде з продажем особистих речей

Тут важливо не плутати системну торгівлю з продажем власного майна. Чинна позиція ДПС полягає в тому, що продаж особистих вживаних речей не є підставою для штрафу за порушення податкового законодавства. Тому якщо людина продає свій старий ноутбук, телефон, одяг або меблі, це не означає автоматично, що вона веде бізнес.

Натомість регулярний продаж товарів із метою заробітку - вже інша ситуація. Якщо людина фактично перетворила сторінку на маркетплейсі на магазин, податкова може вимагати оформлення такої діяльності відповідно до законодавства.

До слова, якщо президент таки підпише цей законопроєкт, то базова податкова ставка становитиме 10%. Але податок буде нараховуватися лише у випадку, коли одна людина понад 30 разів продала товар на платформі.