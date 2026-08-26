Чому Зеленський наразі не підписує "податок на OLX"

Ситуація викликала негативну реакцію в представників Європи, про що розказав міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

Сергій Марченко Міністр фінансів України У нас є правки, які були внесені в законопроєкт про цифрові платформи, які передбачають розширення кола учасників моніторингу і фінансового контролю політично значимих осіб. Це викликало негативну реакцію наших європейських колег, які зараз спільно з нашими представниками надали версію, як можна уточнити закон.

Міністр додав, що у разі підписання законопроєкту про цифрові платформи, чинні зміни можуть заблокувати будь-яку допомогу з боку Європейського Союзу.

Також Марченко відповів, коли все ж таки може відбутися підписання податку на OLX. Він пояснив, що це станеться після знайдення шлях до ухвалення альтернативного уточнювального законопроєкту.

Нагадаємо, що правка передбачає зміни до системи фінансового моніторингу політично значущих осіб (англійською це politically exposed person або PEP). До PEP належать чинні та колишні посадовці. Статус PEP є довічним.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зокрема Раді Європи наполегливо радять Україні скасувати норми, які послабили контроль за фінансовими операціями колишніх посадовців, які мали статус РЕР, про що повідомляла народна Ольга Василевська-Смаглюк.

Водночас 26 серпня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт №15112-д. Йдеться про оподаткування посилок.