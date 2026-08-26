Що відомо про оподаткування посилок в Україні

Комітет з податкової політики вже у третій раз підтримав законопроєкт, про що повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він написав, що йдеться "про скасування пільги на посилки до 150 євро" – законопроєкти 15460 та 15112д.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що законопроєкт №15112-д передбачає скасування чинної пільги з ПДВ для товарів вартістю до 150 євро, які українці замовляють з-за кордону.

ПДВ за ставкою 20% пропонується сплачувати з повної вартості товару, починаючи з першого євро,

– додала нардепка.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для товарів, які придбані через електронні платформи, передбачений механізм, за якого ПДВ включатиметься у вартість покупки, а його нарахування та сплата до бюджету покладатимуться на платформу.

Нагадаємо, що нові правила не набудуть чинності цьогоріч. Запуск "системи" передбачений не раніше 1 січня 2027 року.

Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, що реформа забезпечить близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету. Така сума має надходити щорічно.