Что известно о налогообложении посылок в Украине

Комитет по налоговой политике уже в третий раз поддержал законопроект, что сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он написал, что речь идет "об отмене льготы на посылки стоимостью до 150 евро" – законопроекты № 15460 и № 15112-д.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк отметила , что законопроект № 15112-д предусматривает отмену действующей льготы по НДС для товаров стоимостью до 150 евро, которые украинцы заказывают из-за рубежа.

НДС по ставке 20% предлагается уплачивать с полной стоимости товара, начиная с первого евро,

– добавила народный депутат.

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Для товаров, приобретенных через электронные платформы, предусмотрен механизм, при котором НДС будет включаться в стоимость покупки, а его начисление и уплата в бюджет будут возлагаться на платформу.

Напомним, что новые правила не вступят в силу в этом году. Запуск "системы" предусмотрен не ранее 1 января 2027 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью 24 Каналу пояснил, что реформа обеспечит около 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений в бюджет. Такая сумма должна поступать ежегодно.