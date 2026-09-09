Нові правила: McDonald's визначився щодо роботи під час "жовтої" повітряної тривоги

Нова система рівнів повітряної тривоги вже працює в Україні, тому деякі бізнеси почали змінювати правила роботи. Проте поки це не вплинуло на роботу ресторанів McDonald's в Україні.

Чи закриватиметься McDonald's під час тривог

У компанії вирішили не змінювати чинний порядок, хоча нові правила вже дозволяють бізнесу працювати за певних умов під час "жовтого" рівня повітряної тривоги, пише "РБК-Україна".

Наразі порядок роботи ресторанів "МакДональдз" залишається без змін. Ми детально аналізуємо, як нова система розподілу рівнів тривоги працюватиме на практиці та чи дозволить вона безпечно організувати роботу ресторанів під час жовтого рівня повітряної тривоги,

– зазначили у компанії.

У McDonald's наголосили, що безпека працівників і клієнтів залишається пріоритетом та ключовою умовою роботи ресторанів.

Нова система тривог запрацювала в Україні: як їх розрізняти

Нещодавно Кабінет міністрів України постановою запровадив диференційовану систему повітряних тривог. Тепер їх розділяють на два рівні небезпеки:

червоний рівень оголошується у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози;

оголошується у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози; жовтий рівень встановлюється у разі дронової загрози.

При цьому під час "жовтого" рівня бізнесу дозволено продовжувати роботу, якщо для персоналу та відвідувачів є тимчасове або постійне укриття.

До слова, раніше в McDonald's також пояснювали тимчасову недоступність окремих позицій меню. Користувачі соцмереж повідомляли про відсутність частини страв у ресторанах у Гатному під Києвом та в самій столиці.

Як розповіли в компанії, причиною стали затримки з постачанням через часті та тривалі повітряні тривоги. Водночас у McDonald's не пов'язують перебої безпосередньо з пошкодженням конкретних складів чи логістичних центрів.



