Будет ли McDonald's закрываться во время тревог

В компании решили не менять действующий порядок, хотя новые правила уже позволяют бизнесу работать при определенных условиях во время "желтого" уровня воздушной тревоги, пишет "РБК-Украина".

На данный момент порядок работы ресторанов "Макдональдс" остается без изменений. Мы подробно анализируем, как новая система распределения уровней тревоги будет работать на практике и позволит ли она безопасно организовать работу ресторанов во время "желтого" уровня воздушной тревоги,

– отметили в компании.

В McDonald's подчеркнули, что безопасность сотрудников и клиентов остается приоритетом и ключевым условием работы ресторанов.

Новая система тревог заработала в Украине: как их различать

Недавно Кабинет министров Украины своим постановлением ввел дифференцированную систему воздушных тревог. Теперь их делят на два уровня опасности:

красный уровень объявляется в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы;

в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы; желтый уровень устанавливается в случае угрозы со стороны дронов.

При этом во время "желтого" уровня предприятиям разрешено продолжать работу, если для персонала и посетителей имеется временное или постоянное укрытие.

К слову, ранее в McDonald's также объясняли временную недоступность отдельных позиций меню. Пользователи соцсетей сообщали об отсутствии части блюд в ресторанах в Гатном под Киевом и в самой столице.

Как рассказали в компании, причиной стали задержки с поставками из-за частых и длительных воздушных тревог. В то же время в McDonald's не связывают перебои напрямую с повреждением конкретных складов или логистических центров.