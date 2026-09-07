Есть ли у McDonald's проблемы из-за атак России

McDonald's в Украине сообщил о задержках с поставками, возникающих из-за частых и длительных воздушных тревог, пишет "РБК-Украина".

Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах,

– отметили в компании.

В McDonald's отметили, что совместно с логистическим партнером работают над тем, чтобы стабилизировать поставки продукции в рестораны сети.

При этом ситуация может отличаться в зависимости от конкретного заведения. Актуальное меню можно проверить в приложении McDonald's, непосредственно на терминалах самообслуживания или в приложениях партнеров по доставке.

Что известно о перебоях с продуктами

Сообщения о возможном отсутствии отдельных продуктов начали появляться в социальных сетях на фоне российских ударов по складам и логистическим центрам.

В частности, пользователи сообщали о недоступности части предложений в ресторанах McDonald's в Гатном под Киевом, а также в самом Киеве. В то же время в McDonald's не связывают перебои напрямую с повреждением конкретных складов или логистических центров.

О нехватке продукции в McDonald's / скриншот "РБК-Украина"

О нехватке продукции в McDonald's / скриншот "РБК-Украина"

Напомним, что весной в McDonald's в Украине подорожали бургеры и комбо-наборы.

В частности, Биг Мак теперь стоит до 159 гривен, а Дабл Биг Тейсти – до 279 гривен.

Часть популярных позиций подорожала на 20–30 гривен. В то же время некоторые комбо-наборы фактически приблизились по стоимости к европейскому уровню.

При этом компания не пересматривала существенно стоимость всех позиций. В частности, практически без изменений остались цены на соусы, воду, некоторые десерты и "НайсПрайс Комбо".