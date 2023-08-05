Apple очікує стрімке падіння прибутків: продаж iPhone сягнув десятирічного мінімуму

Справи компанії Apple йдуть не найкращим чином. Флагманський продукт "яблука" має дуже малий попит на ринку.

Акціонерам Apple варто приготуватися до дуже невтішних новин. Ціна цінних паперів суттєво впаде на фоні зниження прибутків компанії.

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Чому прибутки Apple впадуть

Як повідомляють аналітики, в ІІІ кварталі Apple вдалося перевершити свої плани з продажу та прибутку. Та навіть попри це акції компанії впадуть у ціні.

Річ у тім, що головним пунктом у дохідній частині Apple є продаж iPhone. Цього разу показник не виправдав очікувань та скоротився у порівнянні з минулим роком. Разом з Тим гендир компанії Тім Кук повідомив про високий рівень продажів на ринках, які розвиваються.

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iPhone доводиться боротися з багатьма конкурентами на Android, а обіцяна гарнітура змішаної реальності Vision Pro ще не потрапила на ринок. Також в Apple похизувалися успіхами сервісного підрозділу – тут дохід склав аж 21 мільярд доларів.

За підсумками ІІІ кварталу 2023 року прибутки компанії склали 81,8 мільярда доларів. Слабкий рівень продажів iPhone вдалося компенсувати успіхами Apple TV+ та зростанням рівня продажів у Китаї.