Акціонерам Apple варто приготуватися до дуже невтішних новин. Ціна цінних паперів суттєво впаде на фоні зниження прибутків компанії.

Читайте також Технології, аграрії, маркетинг: які сфери повинні стати "золотою жилою" майбутнього

Чому прибутки Apple впадуть

Як повідомляють аналітики, в ІІІ кварталі Apple вдалося перевершити свої плани з продажу та прибутку. Та навіть попри це акції компанії впадуть у ціні.

Річ у тім, що головним пунктом у дохідній частині Apple є продаж iPhone. Цього разу показник не виправдав очікувань та скоротився у порівнянні з минулим роком. Разом з Тим гендир компанії Тім Кук повідомив про високий рівень продажів на ринках, які розвиваються.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

iPhone доводиться боротися з багатьма конкурентами на Android, а обіцяна гарнітура змішаної реальності Vision Pro ще не потрапила на ринок. Також в Apple похизувалися успіхами сервісного підрозділу – тут дохід склав аж 21 мільярд доларів.

За підсумками ІІІ кварталу 2023 року прибутки компанії склали 81,8 мільярда доларів. Слабкий рівень продажів iPhone вдалося компенсувати успіхами Apple TV+ та зростанням рівня продажів у Китаї.