Катастрофи з Boeing: чи пред'являть босам компанії обвинувачення

У 2018 і 2019 роках за участі літаків Boeing 737 MAX сталися авіакатастрофи, в яких загинуло 346 людей. Стало відомо, чи будуть відповідати керівники компанії за ці інциденти.

Відповідь Мін'юсту США

Представник Міністерства юстиції США провели зустріч із членами сімей тих людей, які стали жертвами авіакатастроф за участі літаків Boeing 737 MAX. Ті запитали, чи будуть висунуті обвинувачення до керівників компанії.

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Як повідомили представники Мін'юсту, термін давності, скоріше за все, вже минув. Граничний термін притягнення до відповідальності за федеральний злочин складає 5 років.

У 2021 році з Boeing була укладена угода щодо відкладення судового переслідування, яка діяла до 7 січня 2024 року. Зараз у Мін'юсті зважують, що робити: почати судове переслідування компанії, чи продовжити дію угоди ще на рік.

Чиновники вивчали, чи порушував Boeing умови укладеного договору, проте прецедентів, які б давали підставу для звернення до суду, не знайшли.

У Мін'юсті також повідомили, що не можуть довести випадки вбивства або шахрайства на федеральному рівні. Відтак, очікувати, що найближчим часом хтось з керівників Boeing опиниться під слідством очікувати не варто.