В Україні заборонили приватизацію на територіях, де тривають бойові дії

Приватизація вже принесла у державний бюджет мільйони гривень. Втім, уряд вирішив дещо змінити правила гри на час війни.

Ніякої приватизації на територіях, де йдуть бойові дії

У 2024 році на приватизацію повинні виставити близько тисячі об'єктів, які належать державі. Кабінет міністрів підтримав ініціативу, але з однією поправкою.

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Йдеться про те, що на період воєнного стану заборонено приватизувати державне та комунальне майно на тих територіях, де ведуться бойові дії. Відповідні зміни у положення внесли 22 грудня.

Заборона буде діяти і 3 місяці після завершення воєнного стану. Лише після визначеного періоду приватизація на цих територіях буде можливою.

Як визначити, де ведуться бойові дії

Території, де ведуться активні бойові дії, а також тимчасово окуповані території визначаються наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309. Документ постійно оновлюється, тож в ньому відображається актуальна на цей час ситуація.