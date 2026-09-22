Чергова конфіскація: Путін забрав активи американської компанії й віддав племіннику Кадирова

Путін вкотре "націоналізував" активи іноземної компанії: цього разу у тимчасове управління передали російський завод американського виробника упаковки. Управляти підприємством буде компанія, яку очолює Якуб Закрієв – племінник глави Чечні Рамзана Кадирова.

Кому передали завод

Під тимчасове управління потрапили 100% часток ТОВ "Аптар Володимир", які належать французькому підрозділу Aptar Europe Holding, пише The Moscow Times.

Новим управителем підприємства призначили АТ "Ейч енд Ен" – колишню компанію "Данон Росія", яка зараз працює під брендом "Логіка молока". Її генеральним директором із липня 2023 року є Якуб Закрієв. Він є племінником Рамзана Кадирова.

До переходу в бізнес Закрієв обіймав державні посади в Чечні – був міністром сільського господарства республіки, а також заступником голови уряду. У 2023 році він очолив російський бізнес Danone після того, як Путін “конфіскував” активи компанії й передав їх у тимчасове управління Росмайну.

Що виробляє підприємство

Завод "Аптар Володимир" працює з 2003 року. Підприємство спеціалізується на виробництві пластикової упаковки та компонентів для неї. Зокрема, завод випускає:

кришки;

ковпачки;

дозатори;

інші пластикові вироби для пакування.

При цьому підприємство залишається прибутковим. За даними бухгалтерської звітності, у 2025 році його виручка становила близько 1,75 мільярда рублів.

Кому належить Aptar

Aptar Europe Holding є французькою структурою американської AptarGroup. Група працює більш ніж у 20 країнах світу.

За підсумками 2025 року продажі AptarGroup становили близько 3,8 мільярда доларів. Російське підприємство у Володимирі є однією з виробничих площадок групи.

До слова, механізм передачі іноземних активів у тимчасове управління російська влада почала активно застосовувати з 2023 року. За версією Путіна, іноземний власник при цьому не втрачає право власності на актив. Однак призначений в Росії управитель отримує широкі повноваження щодо роботи підприємства.

Схожа схема вже застосовувалася до російського бізнесу Danone. У липні 2023 року активи компанії передали Росмайну, після чого керівником підприємства став Закрієв. У 2024 році активи вивели з тимчасового управління, а російський бізнес Danone зрештою продали іншій компанії.

Ще один випадок – активи одного з найбільших виробників харчування у світі. Днями стало відомо, що Путін забрав бізнес Nestle в Росії, а також активи "Ашан".

Загалом указ стосується 16 російських юридичних осіб. Зокрема, під управління "Л.Є.В. Менеджмент" передаються 100% часток у "Нестле Росія" та "Нестле Кубань", а також 100% російської компанії "Ашан".



