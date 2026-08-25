Під загрозою Wildberries і заводи: Путін забиратиме бізнес росіян

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє передавати державі підприємства та інші об'єкти, якщо вони зазнали атак безпілотників. Це можуть зробити, якщо, на думку російської влади, вони недостатньо добре захищені від таких ударів.

Коли бізнес в Росії можуть "забрати"

Росмайну. Формально це не означає автоматичної конфіскації майна, однак нові правила створюють для держави можливість встановлювати контроль над широким переліком бізнесів, наприклад складами Wildberries після атак, пише The Moscow Times.

Згідно з указом Путіна, "об'єкти критичної інфраструктури" можуть передаватися в "тимчасове управління" Росмайну, якщо власники не вжили або несвоєчасно вжили заходів для забезпечення їхньої безпеки. Підставою також можуть стати:

Порушення вимог щодо безпеки підприємства; Неефективні заходи для припинення загроз атак із використанням безпілотників; Невідновлення пошкодженого об'єкта; Несвоєчасне відновлення підприємства після атаки.

Рішення ухвалено "у зв'язку з наростанням загроз" під час проведення так званої "спеціальної військової операції", йдеться в документі.

Який бізнес можуть передати під контроль держави

Нові правила стосуються широкого переліку об'єктів, які російська влада відносить до критично важливої інфраструктури. Зокрема, йдеться про енергетичні підприємства, промислові об'єкти та інші компанії, від стабільної роботи яких залежить функціонування окремих регіонів або економіки. До переліку можуть потрапити:

електростанції, зокрема атомні;

промислові та виробничі підприємства;

об'єкти зв'язку, вежі та мережі;

водоканали;

теплові мережі;

дороги та аеропорти;

склади й логістичні центри;

небезпечні виробництва;

інші об'єкти, які російська влада визнає важливими для безпеки та економічної стабільності.

Окрему увагу привертає остання категорія. Формулювання про "інші об'єкти" фактично залишає російській владі можливість розширювати перелік підприємств, які потенційно можуть потрапити під зовнішнє управління.

Таким чином, потенційна націоналізація, як випливає з указу, може загрожувати складам Wildberries, нафтозаводам та портам, які цього року стали головними об'єктами атак ЗСУ.

До прикладу, за два місяці під атаки потрапили 23 логістичні центри Wildberries у 16 ​​російських регіонах, а також 6 складів Ozon.

Чому Україна б’є по Wildberries в Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по російському маркетплейсу Wildberries є спланованою операцією. За його словами, компанію обрали через її участь у постачанні товарів військового призначення для російської армії та значні податкові надходження до бюджету Росії.

За словами Зеленського, прямі збитки від українських ударів оцінюються приблизно у 1 трильйон рублів, або близько 12,5 мільярдів доларів.

З урахуванням боргових зобов'язань Wildberries, втрат пов'язаних підприємств, а також витрат на відновлення та перебудову логістики загальний економічний збиток для Росії може сягнути 3 трильйонів рублів.

Президент пояснив, що руйнування російської логістики є відповіддю на систематичні атаки Росії по цивільній інфраструктурі України, зокрема об'єктах Укрпошти та "Нової пошти".



