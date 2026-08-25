Когда бизнес в России могут "забрать"

Росмайну. Формально это не означает автоматической конфискации имущества, однако новые правила дают государству возможность установить контроль над широким перечнем предприятий, например складами Wildberries после атак, пишет The Moscow Times.

Согласно указу Путина, "объекты критической инфраструктуры" могут передаваться во "временное управление" Росмайна, если владельцы не приняли или несвоевременно приняли меры по обеспечению их безопасности. Основанием также могут стать:

Нарушение требований по безопасности предприятия; Неэффективные меры по предотвращению угроз атак с использованием беспилотников; Невосстановление поврежденного объекта; Несвоевременное восстановление предприятия после атаки.

Решение принято "в связи с нарастанием угроз" в ходе проведения так называемой "специальной военной операции", говорится в документе.

Какой бизнес могут передать под контроль государства

Новые правила касаются широкого перечня объектов, которые российские власти относят к критически важной инфраструктуре. В частности, речь идет об энергетических предприятиях, промышленных объектах и других компаниях, от стабильной работы которых зависит функционирование отдельных регионов или экономики. В перечень могут попасть:

электростанции, в том числе атомные;

промышленные и производственные предприятия;

объекты связи, вышки и сети;

водоканалы;

тепловые сети;

дороги и аэропорты;

склады и логистические центры;

опасные производства;

другие объекты, которые российские власти признают важными для безопасности и экономической стабильности.

Особое внимание привлекает последняя категория. Формулировка о "прочих объектах" фактически оставляет российским властям возможность расширять перечень предприятий, которые потенциально могут попасть под внешнее управление.

Таким образом, потенциальная национализация, как следует из указа, может угрожать складам Wildberries, нефтезаводам и портам, которые в этом году стали главными объектами атак ВСУ.

Например, за два месяца под атаки попали 23 логистических центра Wildberries в 16 российских регионах, а также 6 складов Ozon.

Почему Украина наносит удары по Wildberries в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по российскому маркетплейсу Wildberries являются спланированной операцией. По его словам, компания была выбрана из-за ее участия в поставках товаров военного назначения для российской армии и значительных налоговых поступлений в бюджет России.

По словам Зеленского, прямой ущерб от украинских ударов оценивается примерно в 1 триллион рублей, или около 12,5 миллиардов долларов.

С учетом долговых обязательств Wildberries, потерь связанных предприятий, а также затрат на восстановление и перестройку логистики общий экономический ущерб для России может составить 3 триллиона рублей.

Президент пояснил, что разрушение российской логистики является ответом на систематические атаки России по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по объектам Укрпочты и "Новой почты".