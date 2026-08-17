Его площадь составляет 250 000 квадратных метров, а от украинской границы он расположен примерно в 420 километрах. В ISW проанализировали , почему эти атаки являются важным сигналом.

Что свидетельствуют атаки на Wildberries

Пресс-служба Wildberries заявила, что последние украинские удары под Москвой вызвали пожар на объекте и вынудили компанию реорганизовать свои логистические цепочки.

Украинские чиновники отметили, что ВСУ обстреливают склады Wildberries, потому что компания занимается поставками российским военным, в частности компонентов для беспилотников и навигационного оборудования.

В начале августа агентство Reuters сообщило, что уже уничтожено не менее 1,18 миллиона квадратных метров складских помещений Wildberries. А это составляет одну пятую часть общей складской мощности маркетплейса на тот момент. С тех пор влияние украинской ударной кампании на компанию только усилилось.

Аналитики ISW отмечают, что удары по логистическим центрам Wildberries создают дополнительное давление на экономику России и и без того перегруженную противовоздушную оборону.

Неспособность России защитить крупнейшие логистические центры Wildberries свидетельствует о том, что ей не хватает достаточного количества средств ПВО для защиты всей необходимой инфраструктуры в своем тылу.

Напомним, что ночью 16 августа украинские дроны FP-1 поразили логистический комплекс Wildberries в Коледино Московской области. После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар. 14 августа в Тверской области после атаки БПЛА также был поврежден склад Wildberries. А за день до этого пострадал Башкортостан. Там после атаки дронов сгорела пятая часть склада.

Кроме того, хакеры сообщества Cyber Corps 10–11 августа 2026 года в рамках операции в российском киберпространстве провели атаку на цифровую инфраструктуру компании "Wildberries".