Об успехах этой операции сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как хакеры "повалили" Wildberries

Объект имел серьезный уровень защиты. Но, несмотря на это, атака привела к масштабным сбоям.

В частности, была нарушена работа основного удаленного канала обслуживания клиентов, частично дестабилизирована платежная инфраструктура и создана дополнительная нагрузка на контакт-центры.

После этого посыпались массовые жалобы. В частности, россияне не могли осуществить финансовые расчеты.

Один из продавцов, например, сообщил, что не может вывести почти 1 миллион рублей, потому что такая функция недоступна.

Также сообщалось, что Wildberries исчез из американского сегмента App Store.

Кибероперация усилила эффект кинетических атак Сил обороны Украины по складам Wildberries, что привело к очередным значительным убыткам компании, которая питает экономику агрессора, а значит – и преступную войну против Украины,

– отметили в ГУР.

Напомним, что Силы обороны неоднократно наносили удары по складам этого российского маркетплейса. В частности, ночная атака 14 августа в Тверской области попала на видео.

На данный момент общие убытки Wildberries и продавцов оцениваются в 600–800 миллиардов рублей. Пострадать могли более 400 тысяч продавцов, а у некоторых из них уничтожено до 95% товаров.