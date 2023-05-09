Американці роблять ставку на чипи для автомобілів: Qualcomm поглинув ізраїльський Autotalks

Компанія Qualcomm продовжує укріплювати свої позиції на ринку виготовлення чипів для авто. Американський гігант активно працює над розширенням та купує інші компанії.

Американський гігант Qualcomm, який спеціалізується на виготовленні мікрочипів, намагається закріпити свої позиції в автомобільному секторі. На думку аналітиків компанії, у майбутньому цей сектор має великі перспективи, тож Qualcomm не шкодує інвестицій для цього напрямку діяльності.

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Поглинання Autotalks

Ізраїльська компанія Autotalks була створена у 2009 році, їй вдалося залучити 110 мільйонів інвестицій. Головними стратегічними інвесторами були Samsung, Hyundai та Toyota, фінансовими джерелами виступали Gemini Israel та Magma Venture Partners. Головним напрямком роботи ізраїльтян було створення напівпровідників та систем на основі a-chip, які повинні забезпечувати безпеку автомобілів.

Джерела розповідають, що придбання Autotalks обійшлося Qualcomm у 350 – 400 мільйонів доларів. Точна сума угоди наразі не розголошується.

Прогрес стає буденністю. Та є речі, що завжди викликають захоплення. Наприклад, новий кросовер Škoda Karoq. Потужна передня частина, динамічні пропорції, ергономічний салон, безключовий доступ, висувний фаркоп та мультифункціональний багажник відкриють для вас нові можливості.

На думку американців, ця інвестиція має великі перспективи, адже безпека автомобілів та системи допомоги водієві вже незабаром стануть одними з найприбутковіших напрямків. Qualcomm хоче закріпити свої позиції на цьому ринку та бути передовим постачальником безпекових технологій для автомобілів.

Наразі Qualcomm надає свої технології для VW, General Motors, Mercedes-Benz, Cadillac, Honda та Stellantis. Прибуток від автомобільного напряму у 2021 році була на рівні 975 мільйонів доларів, а минулого року виросла до 1,3 мільярда.

Ми розраховуємо на спільну роботу над створенням глобальних рішень V2X, які допоможуть скоротити час виходу на ринок та забезпечити масове впровадження цієї надзвичайно важливої технології безпеки,

– заявив Накул Дуггал, старший віцепрезидент Qualcomm Technologies.