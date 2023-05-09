Американский гигант Qualcomm, специализирующийся на производстве микрочипов, пытается закрепить свои позиции в автомобильном секторе. По мнению аналитиков компании, в будущем этот сектор имеет большие перспективы, так что Qualcomm не жалеет инвестиций для этого направления деятельности.

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Поглощение Autotalks

Израильская компания Autotalks была создана в 2009 году, ей удалось привлечь 110 млн. инвестиций. Главными стратегическими инвесторами были Samsung, Hyundai и Toyota, финансовыми источниками выступали Gemini Israel и Magma Venture Partners. Главным направлением работы израильтян было создание полупроводников и систем на основе a-chip, обеспечивающих безопасность автомобилей.

Источники рассказывают, что приобретение Autotalks обошлось Qualcomm в 350 – 400 миллионов долларов. Точная сумма сделки пока не разглашается.

Прогресс становится обыденностью. Но есть вещи, которые всегда вызывают восхищение. Например, новый кроссовер Škoda Karoq. Мощная передняя часть, динамические пропорции, эргономичный салон, бесключевой доступ, выдвижной фаркоп и мультифункциональный багажник откроют вам новые возможности.

По мнению американцев, эта инвестиция имеет большие перспективы, ведь безопасность автомобилей и системы помощи водителю уже в скором времени станут одними из самых прибыльных направлений. Qualcomm хочет закрепить свои позиции на этом рынке и быть передовым поставщиком технологий безопасности для автомобилей.

Qualcomm предоставляет свои технологии для VW, General Motors, Mercedes-Benz, Cadillac, Honda и Stellantis. Прибыль от автомобильного направления в 2021 году была на уровне 975 миллионов долларов, а в прошлом году выросла до 1,3 миллиарда.

Мы рассчитываем на совместную работу по созданию глобальных решений V2X, которые помогут сократить время выхода на рынок и обеспечить массовое внедрение этой важнейшей технологии безопасности,

– заявил Накул Дуггал, старший вице-президент Qualcomm Technologies.