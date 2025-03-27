Ставка на експорт: прибуток вінницького Bob Snail зріс до 1,5 мільярда гривень за рік

Український виробник натуральних солодощів Bob Snail, фабрика якого розташована у Вінницькій області, продовжує масштабну експансію на міжнародний ринок.

Географію експорту розширили

У 2024 році компанія збільшила географію експорту до 39 країн і наростила виторг на 30%, перевищивши позначку в 1,5 мільярд гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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Перший продукт бренду – фруктовий рол "Равлик Боб" – з'явився на полицях магазинів у 2016 році. Наразі асортимент компанії налічує 187 найменувань, а крім 6 власних магазинів в Україні, Bob Snail розвиває ритейл у Польщі, де вже відкрито 2 магазини.

Виторг компанії зріс більш ніж вдвічі

За останні 3 роки компанія демонструє стабільне зростання – сукупний виторг зріс у 2,5 раза. Ключем до успіху стало масштабне розширення виробництва, оновлення обладнання та збільшення потужностей.

"Компанія вклала значні кошти в розвиток", – зазначили у пресслужбі Bob Snail, не розкриваючи деталей.

Завдяки ставці на натуральність, тренд на здорове харчування та активну міжнародну експансію, Bob Snail впевнено закріплює позиції серед світових виробників корисних снеків.