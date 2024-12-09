Рекламна індустрія матиме рекордні прибутки цьогоріч: про які суми йдеться

Глобальна рекламна індустрія вперше перевищить 1 трильйон доларів доходів цього року. При цьому очікується, що технологічні гіганти, такі як Google, Meta, ByteDance, Amazon і Alibaba, зароблять понад половину цієї суми.

Як зростуть доходи рекламної індустрії

Згідно з прогнозами агентства GroupM, світові доходи від реклами у 2024 році зростуть на 9,5%, що перевищує попередні очікування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Агентство також передбачає подальше зростання на 7,7% у 2025 році. При цьому основна частина цього зростання буде йти найбільшим постачальникам цифрової реклами в американському технологічному секторі, а не традиційним рекламним агентствам.

GroupM також виключило політичну рекламу в США зі своїх розрахунків, зазначивши, що вона "спотворює" порівняння за роками.

Цікаво! У 2024 році доходи від політичної реклами в США сягли 15,1 мільярда доларів, що на третину більше, ніж під час президентських виборів 2020 року.

Які прогнози щодо реклами

Прогнозується, що цифрова реклама становитиме 73% від загальних доходів до кінця наступного року, зростаючи на 12,4% у 2024 році та на 10% у 2025 році. Якщо врахувати доходи від потокового відео, цифрових газет і журналів, частка цифрової реклами досягне 82%.

Традиційні канали реклами, такі як телебачення, друк та радіо, поступаються цифровим форматам. У 2024 році глобальні доходи від друкованої реклами знизяться на 4,5%, а у 2025 році – ще на 3%.

Доходи від аудіореклами залишаться стабільними, а доходи від телебачення, включаючи лінійне мовлення та потоковий контент, зростатимуть лише на 2,4% у середньому з 2024 по 2029 роки.

Цікаво! США залишаються найбільшим ринком реклами, з прогнозованим доходом у 379 мільярдів доларів у 2025 році, попри високі витрати на позики та стриманіші прогнози від деяких роздрібних компаній, зокрема в галузях електроніки та товарів для дому.