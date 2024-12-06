Зміна вартості тарифів у Київстарі

У Київстарі пояснили, що рішення про зміну вартості послуг було обумовлене зростанням обсягів споживання, економічною ситуацією та витратами на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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У компанії зазначили, що не можуть спрогнозувати розвиток ситуації у 2025 році, підкресливши, що "немає точних дат або списку тарифів, які можуть змінитися".

Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів підписки. У середньому ціна зміниться на 25% вартості тарифу,

– повідомили у пресслужбі.

У компанії зазначили, що деякі тарифні плани не змінювались понад рік, а деякі – з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє тарифи було підвищено для частини абонентів у квітні-травні 2024 року перед нинішнім підвищенням.

Перегляд тарифів дозволить компанії продовжувати інвестувати в удосконалення мережі та забезпечення стабільного зв'язку для наших абонентів. Завдяки цим змінам ми зможемо ще активніше працювати над енергостійкістю, підтримкою безперебійної роботи мережі, розвитком 4G та будівництвом нових базових станцій по всій країні,

– повідомили у пресслужбі Київстару.

Зверніть увагу! Тарифи вже змінилися в рамках тарифних планів "LOVE UA Світло Контракт 2023", "ВАШ Регіон", "ВАШ ОПТИМУМ", Smart Max, "ВАШ Преміум" та "ВАШ Преміум+".