Скільки можна заробити, якщо працювати на зимові свята

Сезонна робота залишається популярним способом підробітку в Україні, особливо впродовж грудня-січня. За останніми даними, вакансій для роботи під час новорічних та різдвяних свят стало менше порівняно з попередніми роками.

Вакансії стало менше

На думку представників майданчиків з пошуку роботи, зниження актуальності "традиційних" святкових професій зумовлене воєнним станом в країні. На платформах пошуку роботи, які аналізують тенденції на ринку, спостерігається зменшення кількості вакансій на зимові свята, передає 24 Канал.

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За словами керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної, раніше більшість вакансій були пов'язані з розважальною сферою, де затребувані музиканти, ведучі та аніматори. Нині, через зміни в економіці та суспільстві, багато професіоналів цієї галузі шукають роботу в інших сферах. Нерідко траплялись випадки, коли музиканти чи діджеї перекваліфіковуватися в інші спеціальності, заради того, щоб знайти роботу.

Які вакансії нині актуальні

Найчастіше роботодавці шукають продавців для роботи на новорічних ярмарках, де середня зарплата становить приблизно 16 тисяч гривень.

Також актуальною є робота аніматорів у школах та дитячих садочках, де середня зарплата — 12 500 гривень. Кур'єрські служби також відчувають зростання попиту через активний обмін подарунками, з середньою зарплатою кур'єра близько 24 545 гривень. У святкові дні потрібні та пакувальники подарунків, де можна заробити в середньому 17 312 гривень за місяць.

! Сезонні вакансії часто приваблюють студентів, які шукають підробіток на зимові канікули. Така робота в більшості випадків не потребує досвіду чи спеціальних навичок, тож рівень її оплати відносно невисокий. Проте для багатьох це можливість підзаробити за короткий період часу, отримати досвід та нові знання.