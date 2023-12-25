Вакансії стало менше
На думку представників майданчиків з пошуку роботи, зниження актуальності "традиційних" святкових професій зумовлене воєнним станом в країні. На платформах пошуку роботи, які аналізують тенденції на ринку, спостерігається зменшення кількості вакансій на зимові свята, передає 24 Канал.
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За словами керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної, раніше більшість вакансій були пов'язані з розважальною сферою, де затребувані музиканти, ведучі та аніматори. Нині, через зміни в економіці та суспільстві, багато професіоналів цієї галузі шукають роботу в інших сферах. Нерідко траплялись випадки, коли музиканти чи діджеї перекваліфіковуватися в інші спеціальності, заради того, щоб знайти роботу.
Які вакансії нині актуальні
Найчастіше роботодавці шукають продавців для роботи на новорічних ярмарках, де середня зарплата становить приблизно 16 тисяч гривень.
Також актуальною є робота аніматорів у школах та дитячих садочках, де середня зарплата — 12 500 гривень. Кур'єрські служби також відчувають зростання попиту через активний обмін подарунками, з середньою зарплатою кур'єра близько 24 545 гривень. У святкові дні потрібні та пакувальники подарунків, де можна заробити в середньому 17 312 гривень за місяць.