"Вести бізнес в Україні – це щоденний марафон на виживання": Росія знищила сотні тонн ліків

Російські окупанти завдали чергових ударів по фармацевтичній інфраструктурі України, зруйнувавши склади з медикаментами. Внаслідок ворожих атак знищено сотні тонн ліків для пацієнтів по всій країні.

Боротьба за кожен день і робоче місце

Як повідомив директор з питань стратегічного розвитку та інновацій у компанії Аптека Доброго Дня Сергій Горніцький, ворожа атака 3 вересня повністю зруйнувала склад лікарських засобів мережі. За його словами, на об'єкті зберігалися сотні тонн медикаментів, які чекали пацієнти по всій країні.

Внаслідок влучання ворожого снаряда приміщення перетворилося на обгоріле згарище, а весь запас продукції був знищений за одну мить.

Наслідки ворожих ударів по складах / Фото Сергій Горніцький

Представник фармацевтичної компанії наголосив, що попри важкий шок бізнес збирає всю стійкість задля продовження роботи та виконання своєї місії.

Сьогодні вести бізнес в Україні – це щоденний марафон на виживання, де ти борешся за кожен день, за кожне робоче місце, за кожну можливість триматися. Це неймовірно важко й болісно. А коли в одну мить ворог перетворює на попел результати величезної праці та рятівні ліки – здається, що земля йде з-під ніг,

– Сергій Горніцький, директор з питань стратегічного розвитку та інновацій у компанії Аптека Доброго Дня.

Він додав, що зараз як ніколи потрібні взаємопідтримка та єдність, аби вистояти та відродитися після ворожих ударів.

Повторний балістичний удар по фармдистриб'ютору в Києві

Крім того, у ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами повторно атакували склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції Оптіма-Фарм у Києві. Як повідомило виданню Економічна правда джерело на ринку, комплекс розташований на лівому березі столиці.

На момент нового ракетного удару приміщення було порожнім, тож, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, цей самий об'єкт уже опинявся під атакою 25 жовтня 2025 року, коли було зруйновано складський комплекс та офіс компанії. Загальні втрати Оптіма-Фарм тоді оцінили у понад 100 мільйонів доларів, а знищена продукція становила близько 20% місячного запасу ліків усієї України.

Раніше ми писали про те, що ще задовго до нещодавніх ударів росіяни вже били по аптечних складах України. Так, 6 грудня 2025 року росіяни вдарили по цивільних об'єктах у Дніпрі, знищивши склади з марлею, бинтами та шинами, що спричинило масштабну пожежу.