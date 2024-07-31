Справи налагоджуються: як виросла середня зарплата ІТ-фахівців

Через війну український ринок ІТ дещо сповільнив зростання. Та навіть у таких складних умовах йому вдається не лише виживати, а й розвиватися.

Позитивна тенденція

В останні 6 місяців середня зарплата ІТ-фахівців дещо зросла. Показник зростання перебуває поряд з позначкою у 300 доларів.

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Найчастіше переглядали зарплати фахівців рівня джуніор. А ось тим, в кого досвід від 5 років, зарплату переглядали менше, здебільшого в межах регулярного перегляду. Найчастіше зарплату підвищували працівникам продуктових компаній – показник зріс у 48% опитаних.

Ситуація в ІТ-секторі

Минулого року експорт ІТ-послуг був на ріні 6,7 мільярда доларів, що значно нижче за рекордний 2022-й – 7,34 мільярда. Це вперше за 10 років було зафіксовано зменшення цього показника.

Також відомо, що зменшилася кількість вакансій. Це пов'язано з воєнними ризиками: інвестори прагнуть безпеки виконання своїх проєктів, тому їх складно переконувати приходити на український ринок.