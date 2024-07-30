Кого стосуватимуться зміни у Податковому кодексі

Компанії та підприємці, включені до спеціального переліку, отримають ряд переваг у взаємодії з податковими органами, починаючи з 1 серпня.

Ті, хто включений у перелік, матимуть наступні переваги:

  1. Введення мораторію на документальні перевірки, за винятком певних видів.
  2. Зменшення строків проведення камеральних та документальних перевірок з метою бюджетного відшкодування.
  3. Скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.
  4. Закріплення за платником податків комплаєнс-менеджера, з яким можлива взаємодія, зокрема, за допомогою засобів дистанційного зв’язку, включаючи відеоконференції.