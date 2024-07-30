Кого будут касаться изменения в Налоговом кодексе
Компании и предприниматели, включены в специальный перечень, получат ряд преимуществ во взаимодействии с налоговыми органами, начиная с 1 августа.
Те, кто включен в перечень, будут иметь следующие преимущества:
- Введение моратория на документальные проверки, за исключением определенных видов.
- Уменьшение сроков проведения камеральных и документальных проверок с целью бюджетного возмещения.
- Сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций.
- Закрепление за налогоплательщиком комплаенс-менеджера, с которым возможно взаимодействие, в частности, с помощью средств дистанционной связи, включая видеоконференции.