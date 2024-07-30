Кого будут касаться изменения в Налоговом кодексе

В Украине введут Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые получат ряд преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения. Читайте также: Можно ли избежать поднятия налогов в Украине?

Компании и предприниматели, включены в специальный перечень, получат ряд преимуществ во взаимодействии с налоговыми органами, начиная с 1 августа.

Те, кто включен в перечень, будут иметь следующие преимущества:

Введение моратория на документальные проверки, за исключением определенных видов. Уменьшение сроков проведения камеральных и документальных проверок с целью бюджетного возмещения. Сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций. Закрепление за налогоплательщиком комплаенс-менеджера, с которым возможно взаимодействие, в частности, с помощью средств дистанционной связи, включая видеоконференции.

Обратите внимание! Это, в частности, касается резидентов Дія.City, которые соответствуют установленным требованиям по уплате налогов и уровня заработной платы.