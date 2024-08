Акции фармацевтических компаний Японии рекордно выросли: в чем причина

С начала июля до прошлой недели акции фармацевтических компаний выросли на 10%, опережая все 33 сектора индекса Topix. Они восстановились до рекордных уровней после недавнего спада на японском рынке акций.

Интерес инвесторов растет

Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к защитным активам на фоне опасений относительно замедления мировой экономики.

Читайте также Ответственность открывает перспективы: почему бизнесу необходимы социальные проекты

22 августа фармацевтический индекс Topix стал первым и пока единственным сектором, который достиг нового пика после падения японского фондового рынка. В первой половине года этот сектор был лишь на 18-м месте по результативности.

Интересно! Фармацевтическая отрасль традиционно считается устойчивой к экономическим спадам, и компании, производящие лекарства за пределами Японии, также показывают хорошие результаты, поскольку инвесторы становятся более осторожными.

Почему акции компаний растут

Японские фармацевтические компании имеют возможность расширять свою деятельность на международном уровне, что делает их акции привлекательными для инвесторов.

Интересно! Оценки и рентабельность капитала этих компаний остаются высокими. Поскольку акции, связанные с полупроводниками, уже достигли высокой стоимости, фармацевтические компании становятся привлекательными благодаря своему потенциалу роста и высокой доходности.

С июля компании с высокой рыночной капитализацией, такие как Sumitomo Pharma Co., показали самые высокие результаты, с ростом акций на 67% за последнюю неделю. Акции Otsuka Holdings Co. и Chugai Pharmaceutical Co. также поднялись минимум на 25%.

Обратите внимание! В то же время широкий индекс Topix снизился на 4,5% за этот период и до сих пор отстает более чем на 8% от своего июльского максимума.