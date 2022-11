Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников, - СМИ

Amazon планирует уволить около 10 тысяч работников, работающих в наиболее убыточных или наименее эффективных подразделениях компании. Первые увольнения состоятся до 20 ноября, то есть на этой неделе.

Об этом сообщил ряд иностранных СМИ, ссылаясь на источники знакомые с планами компании Amazon. Среди них Financial Times, The Wall Street Journal, The New York Times и Reuters.

Amazon хочет уволить работников

Собеседник рассказал изданию Financial Times, что сокращение рабочих мест будет происходить "команда за командой".

Как сообщает The Wall Street Journal, прежде всего сокращение произойдет в подразделениях, занимающихся разработкой устройств. Речь идет и о голосовом помощнике Alexa, отделе кадров и отделе розничной торговли.

О планах Amazon сократить около 10 тысяч юристов стало известно на фоне увольнений в технологическом секторе, который опасается рецессии после нескольких лет быстро растущего найма.

Сколько работников уволят

По предварительной информации, в Amazon планируют сократить около 3% от числа корпоративных сотрудников компании и менее 1% от численности всей рабочей силы, передает The New York Times.

Почему Amazon хочет уволить работников

Большинство сотрудников Amazon работают на складах и других логистических объектах, а их количество колеблется в зависимости от сезонного спроса. Однако нынешнее увольнение работников будет самым большим в истории компании.

В компании решили уволить немалое количество работников из-за резкого роста расходов Amazon и замедления роста продаж. Напомним, что рыночная капитализация Amazon упала с начала года на 42%, что составляет около 1 триллиона долларов.

Источник издания Reuters отметил, что инвесторы были озабочены сокращением потребительских расходов и утратой Amazon логистических возможностей из-за пандемии COVID-19. Вместе с тем сроки информирования персонала Amazon об увольнении пока остаются неизвестными.