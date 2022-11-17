Производитель легких металлов Arconic продал российские активы акционеру подразделения "Ростеха"

Американская Arconic Corp, специализирующаяся на производстве легких металлов, решила окончательно выйти из России. Активы компании в стране-агрессоре выкупил мажоритарный владелец "ВСМПО-Ависма", что входит в состав местной госкорпорации "Ростех".

Как пишут российские СМИ, говорится о Михаиле Шелкове, которому принадлежит большинство акций "ВСМПО-Ависма". Сумма сделки, по заявлению Arconic Corp, составила 230 миллионов долларов.

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Выход американской Arconic из России

В Reuters отмечают, что с продажей российских активов американская Arconic Corp присоединилась к ряду бизнесов, выполнивших международные санкции против России, введенные из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

Работать в России становилось только сложнее, и наша способность продолжать деятельность в будущем становилась все более неопределенной с учетом текущей геополитической ситуации,

– прокомментировал выход из страны-агрессорка главный исполнительный директор Arconic Тим Майерс.

Отметим, что продукция Arconic из алюминиевого проката используется во всем мире в аэрокосмической и транспортной отраслях, нефтегазовой, строительной и оборонной сфере, а также в промышленности и бытовой электронике. О прекращении выполнения новых контрактов в России Arconoc Corp заявила еще в начале марта этого года.

К слову, в стране-агрессоре американский металлургический гигант владел ООО "Промышленные инвестиции", в состав которой входило предприятие по изготовлению алюминиевых изделий в Самаре – АО "Арконик СМЗ". Завод выпускал прокатную и прессовую продукцию.

Интересно, что банковские счета американской компании в стране-агрессоре были заморожены еще с 2020 года, в результате инициированного российским регулятором антимонопольного судебного иска против Acronic Corp.