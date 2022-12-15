Apple возглавил рейтинг самых влиятельных брендов в мире

Американская компания Apple Inc. возглавила рейтинг самых влиятельных брендов в мире, обогнав ряд техногигантов. Такой рейтинг ежегодно составляет исследовательская компания World Brand Lab.

Лидер рейтинга

В прошлом году рейтинг самых влиятельных компаний возглавлял Google, однако в этом году он спустился на третье место. Так что рейтинг в 2022 году выглядит так:

Apple;

Microsoft Corp;

Google.

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Также в 10 влиятельных компаний вошли еще:

Amazon;

Walmart;

McDonald's;

Coca-Cola;

Tesla;

Toyota;

Mercedes-Benz и другие.

В релизе World Brand Lab рассказали, что компании из США представляют 198 из 500 лучших брендов, сохраняя влияние как глобальная супердержава брендов. Франция, Япония, Китай и Великобритания составляют второй мировой лагерь. Германия, Швейцария и Италия – третий ряд фаворитов брендов.

Рейтинг самых влиятельных компаний в 2022 году / Инфографика World Brand Lab

World Brand Lab составляет рейтинг самых влиятельных брендов мира с 2003 года, отслеживая более 80 тысяч брендов из 60 стран. Всего в рейтинге представлены 33 страны.