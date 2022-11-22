Уоррен Баффет увеличил долю в пяти крупных японских компаниях

Холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличил долю в пяти крупных японских торговых компаниях Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co и Sumitomo. Об этом стало известно из документов, поданных в Министерство финансов Японии.

Доля Berkshire Hathaway выросла в японских компаниях

Еще в 2020 году холдинг миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway заявил, что инвестиции в японские торговые компании рассчитаны на долгосрочную перспективу, и доли могут вырасти до 9,9%. Сейчас известно, что доля выросла, по меньшей мере, на 1% – до более чем 6% в каждой из пяти компаний.

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Как увеличилась доля Berkshire Hathaway в каждой из пяти японских компаний:

Mitsubishi – с 5,04% до 6,59%,

Mitsui & Co – с 5,03% до 6,62%,

Itochu – с 5,02% до 6,21%,

Marubeni – с 5,06% до 6,75%,

Sumitomo – с 5,04% до 6,57%.

Такаши Хироки, главный стратег Monex, сказал, что он не удивлен тем, что Berkshire купила больше акций. Ведь доходы этих компаний достаточно неплохие, хорошие, поэтому доходы акционеров соответственно высоки.

Рост цен на акции торговых компаний связан с высокими ценами на сырьевые товары, но в их бизнесе намного больше, чем это,

– сказал Хироки.

Следует отметить, что новость об увеличении инвестиций Баффета привела к росту акций всех пяти японских компаний. Они подорожали примерно на 2 – 3,5% по сравнению с почти нейтральной динамикой японского индекса Nikkei 21 ноября.