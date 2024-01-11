Более высокие налоги в будущем: будет ли это лучше для экономики Украины

Для украинских предпринимателей могут изменить налоги, что, как говорит эксперт, окажет положительное влияние на экономику страны. За основу Минфин начал рассматривать польскую модель упрощенной системы налогообложения, впрочем, пока в далекой перспективе.

Новая система налогообложения не за горами

Недавно в Минфине сообщили, что рассматривают изменения по налогообложению ФЛП в Украине. В разговоре с 24 Каналом бухгалтер Михаил Смокович рассказал, что эти изменения уже заложили в стратегии доходов до 2030 года.

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Как говорит эксперт, это сделано для того, чтобы собирать больше средств. Все потому, что в Украине упрощенная система налогообложения требует очень малый процент налогов.

Михаил Смокович Бухгалтер, эксперт по ведению ФЛП В Украине самые маленькие налоги по упрощенной системе в Европе и не только. Именно поэтому будут произведены действия, которые будут увеличивать состав налогов, чтобы вывезти предпринимателей из тени. Кроме того, это будет сделано для того, чтобы предприниматели могли работать только официально и получать доход.

Общая система – уплата налогов производится от прибыли, а не совокупного дохода предпринимателя. Таким образом, если прибыль отрицательна, то налоги не уплачиваются.

уплата налогов производится от прибыли, а не совокупного дохода предпринимателя. Таким образом, если прибыль отрицательна, то налоги не уплачиваются. Упрощенная система единого налога иная, чем в общей. Кроме того, есть ограничения на количество работников и видов деятельности.

Как могут измениться налоги

что в Украине работает 2 системы налогообложения предпринимателей, а именно упрощенная и общая.Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер– це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Украина может принять за модель польскую упрощенную систему налогообложения. Известно, что система этой страны дифференцирована, то есть там много ставок – от 2% до 20%. Кроме того, размер ставок время от времени меняется в зависимости от уровня экономики в стране.

Сейчас у нас начнется огромная дискуссия, что можно делать, а что нет. Поскольку есть предприниматели со своими интересами, есть государство, и есть МВФ, которые предъявляют определенные требования,

– замечает Смокович.

По словам эксперта, внедряя такие изменения, западные партнеры пытаются сделать так, чтобы Украина начала сама себя обеспечивать в будущем.

Чего будут касаться изменения:

2 группу ФЛП объединяют с 3 группой ФЛП.

Открыть бизнес можно будет зарегистрировав дополнительно открытый счет в банке. Все средства, которые будут на этот счет зачисляться, будут считаться доходом предпринимателя. Когда счет будут закрываться, будет закрываться и сам ФЛП.

Процент налога будет зависеть от лимита дохода, то есть фиксированных 5% не будет – до 1 миллиона дохода – это 5%, а более 1 миллиона – 7% в зависимости от вида деятельности.

Я вижу много шагов, направленных на то, чтобы максимально легализовать деятельность бизнеса. Это ведение учета остатков, это опять же раскрытие банковской тайны, чтобы не мог бизнес работать безналично, то есть "в тени",

– замечает Михаил.

По прогнозам Смоковича, изменения в системе налогообложения положительно отразятся на экономике. Чем больше доходов будет идти "в белую", тем больше будет уплачиваться налогов. А чем больше поступлений от бизнеса в бюджет, тем больше, соответственно, Украина сможет сама себя обеспечивать.