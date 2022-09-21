Deutsche Bahn поможет Укрзализныце восстановить инфраструктуру: компании подписали меморандум

Немецкая Deutsche Bahn и Укрзализныця подписали меморандум о взаимопонимании. Речь идет прежде всего о поддержке и сотрудничестве в сфере грузоперевозок.

Кроме того, договоренность предполагает получение помощи в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Украины. Среди другого, Deutsche Bahn пообещала долгосрочную поддержку в расширении коридоров железнодорожных грузовых перевозок, пропускной способности терминалов и консультационные услуги в области внедрения европейских стандартов в управление железной дорогой.

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Сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn

Меморандум о сотрудничестве подписали 20 сентября в Берлине генеральный директор DB Ричард Лутц и председатель правления Укрзализныци Александр Камышин. Цель партнерства – улучшение железнодорожных грузовых перевозок, в частности сельскохозяйственных.

Согласно документу, Deutsche Bahn Cargo поможет разработать и модернизировать грузовые коридоры для перевалки между широкой и европейской колеями. Как отмечают в пресс-службе Укрзализныци, уже сегодня существует возможность получить доступ к некоторым крупным грузовым узлам западной железнодорожной сети Украины с помощью грузовых вагонов европейской колеи, что значительно сокращает время транспортировки грузов.

В то же время рассматривается возможность использования украинских вагонов-хопперов для увеличения экспорта зерна в ЕС по железной дороге, поскольку такие вагоны вмещают гораздо большие объемы зерновых, чем контейнеры.

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Кроме того, согласно меморандуму, DB продолжит помогать Укрзализныци в развитии структур корпоративного управления, которые, в частности, являются обязательными для получения Украиной финансовой помощи на восстановление.

К слову, Deutsche Bahn также планирует обеспечить Укрзализныцу запчастями и рассматривает возможность предоставления своих грузовых вагонов, однако их необходимо будет переоборудовать для широкой колеи, что требует дополнительных усилий.