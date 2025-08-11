Gemfields Group объявила о продаже бренда Faberge Ltd, известного производителя роскошных ювелирных яиц, американской инвестиционной компании SMG Capital за 50 миллионов долларов.

Что известно о причинах продажи?

Этот шаг является частью стратегии Gemfields по оптимизации бизнеса и направления ресурсов на развитие горнодобывающих операций в Мозамбике и Замбии, говорится в пресс-релизе компании, передает 24 Канал.

Справочно. Faberge, основан в 1842 году, получил мировую славу благодаря созданию роскошных яиц для императорской семьи России.

После Русской революции бренд пережил несколько этапов возрождения, последнее из которых произошло в 2009 году. Gemfields приобрела Faberge в 2012 году за 142 миллиона долларов, стремясь усилить свои позиции на рынке драгоценных камней.

Кому продадут бренд?

Однако последние финансовые результаты показали снижение доходов. Так, в 2024 году Faberge заработал 13,4 миллиона долларов, по сравнению с 15,7 миллионов долларов в 2023 году. Собственно, это стало одним из факторов, что побудило Gemfields к продаже бренда.

SMG Capital, под руководством технического инвестора Сергея Мосунова, планирует сохранить наследие Faberge и развивать бренд в сегменте ювелирных изделий, аксессуаров и часов.