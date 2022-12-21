Потерял все, что заработал в прошлом году: состояние Илона Маска сократилось до двухлетнего минимума

Состояние Илона Маска продолжает падать через неделю после того, как миллиардер потерял звание самого богатого человека мира. Капитал новоиспеченного владельца Twitter сократился на очередные 7,7 миллиарда долларов во вторник, 20 декабря.

Это произошло на фоне резкого падения стоимости акций Tesla в тот же день, отмечают в Bloomberg. Сейчас издание оценивает состояние Илона Маска в 148 миллиардов долларов, что увеличивает отставание основателя бренда электромобилей от лидера рейтинга самых богатых людей мира Бернара Арно.

Читайте также Резервное копирование и восстановление: как уберечься от потери данных

Маск продолжает терять деньги

По подсчетам Bloomberg, в течение года убытки Илона Маска уже достигли 122,6 миллиарда долларов. Такая цифра превышает сумму, которую богач заработал в течение 2021 года, когда его капитал взлетел к самому большому в истории.

Согласно рейтингу издания в режиме реального времени, нынешний показатель состояния миллиардера является самым низким за последние более чем два года. При этом отмечается, что ныне капитал Маска продолжает в основном состоять из акций и опционов Tesla.

Напомним, что 13 декабря Илон Маск потерял звание самого богатого человека мира по версиям сразу двух авторитетных изданий – Bloomberg и Forbes. Богач уступил лидерство французскому магнату Бернару Арно.

Основатель Tesla начал терять состояние сразу же после приобретения социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Недавно Маск в очередной раз продал собственные акции производителя электромобилей на сумму почти в 3,6 миллиарда долларов. После этого рыночная капитализация Tesla впервые с 2020 года упала ниже показателя в пол триллиона долларов.

Добавим, что владелец контрольного пакета акций LVMH и ныне самый богатый человек мира Бернар Арно, в свою очередь, сейчас владеет состоянием в 161 миллиард долларов по версии Bloomberg.