Французский модный холдинг Kering, владеющий брендом Gucci, продал свое косметическое подразделение на базе парфюмерного дома Creed компании L'Oréal за 4 миллиарда евро.

Creed снова продали?

О сделке сообщает агентство Reuters, передает 24 Канал. Продажа состоялась только через два года после того, как Kering приобрела Creed за 3,5 миллиарда евро.

Таким образом компания завершает эксперимент с диверсификацией бизнеса за пределами моды и кожаных изделий, которые остаются ее основным источником прибыли.

L'Oréal расширяет империю

Аналитики отметили, что сделка отражает новую стратегию Kering, направленную на концентрацию ресурсов в ключевых брендах модного сегмента, среди которых Gucci, Saint Laurent и Bottega Veneta.

L'Oréal, в свою очередь, получит контроль над престижным брендом Creed, известным своими культовыми ароматами, в частности Aventus – одним из самых успешных мужских парфюмов в мире.

Это самая дорогая сделка последних лет?

Для индустрии роскоши эта сделка стала одной из крупнейших за последние годы, хотя и не достигла масштабов рекордных операций, таких как объединение Luxottica и Essilor в 2017 году на 46 миллиардов евро или покупка Tiffany & Co. группой LVMH за 16,2 миллиарда долларов в 2019-м.

