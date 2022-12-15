Илон Маск снова распродает акции Tesla: капитализация компании упала ниже 500 миллиардов долларов

Илон Маск продал очередной транш акций Tesla на сумму около 3,6 миллиарда долларов. Это четвертая распродажа акций автопроизводителя с момента объявления миллиардера о приобретении им социальной сети Twitter.

Таким образом, общая сумма акций Tesla, проданных Маском за год, достигла почти 40 миллиардов долларов. В то же время стоимость котировки акций Tesla на технологическом индексе Nasdaq 14 декабря впервые с 2020 года закрылась ниже, чем 500 миллиардов долларов.

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Возглавление Маском Twitter отвлекает его от проблем Tesla

О продаже Маском очередного пакета акций Tesla стало известно от американского финансового регулятора. В то же время причины распродажи пока не разглашаются. По данным мониторинговой компании Refinitiv, миллиардер все еще остается крупнейшим акционером Tesla с долей в 13,4%.

В прошлом месяце Маск сообщил, что продал 19,5 миллиона акций производителя электрокаров на почти 4 миллиарда долларов всего через несколько дней после закрытия сделки о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов.

В этом году акции Tesla демонстрируют одни из самых плохих показателей среди крупных автоконцернов и технологических компаний. Отмечается, что инвесторы озабочены тем, что приобретение Маском Twitter отвлекает его внимание от бизнеса по производству электрокаров.

С начала года акции Tesla в целом подешевели на 52%. По информации The Wall Street Journal, 14 декабря ценные бумаги автопроизводителя потеряли 2,58% своей цены и стоили 156,80 доллара за штуку, – это самый низкий уровень за последние два года.

К слову, по данным издания, Tesla все еще остается самым дорогим автопроизводителем в мире, однако компания уже потеряла более 700 миллиардов долларов рыночной капитализации против пикового показателя в прошлом году. Напомним, что в конце 2021 года Tesla пересекла отметку рыночной стоимости в 1 триллион долларов.