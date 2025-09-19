Украинцы продолжают активно тратить деньги в кафе, ресторанах и сервисах доставки. Лидеры среди фастфуда – McDonald's и KFC.

Сколько украинцы тратят на McDonald's и KFC?

Такие данные показывает обновленный сервис "Дашборд" от monobank, который отслеживает не только количество транзакций, но и объемы оборота в различных категориях бизнеса, передает 24 Канал.

Смотрите также Новая функция в Monobank: как пожаловаться на донат-мошенников

По количеству операций в категории "Рестораны и кафе" на первом месте McDonald's, далее следуют сервисы доставки Glovo и Bolt Food, а за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino's Pizza и другие.

То есть большинство расходов украинцев в ресторанах приходится на фастфуд и доставку.

Относительно оборотов с начала года:

McDonald's – 4,52 миллиарда гривен

Glovo – 3,06 миллиардов гривен

Bolt Food – 735 миллионов гривен

KFC – 598 миллионов гривен

Пузата Хата – 501 миллионов гривен

Lviv Croissants – 294 миллионов гривен

Osama Sushi – 158 миллионов гривен

Domino's Pizza – 83 миллионов гривен

В каких заведениях чаще всего рассчитывались украинцы / Скриншот 24 Канала, "Дашборд" от monobank

Заметьте. По сумме оборота лидером становится Glovo, ведь через этот сервис проходят крупнейшие платежи за заказ, тогда как McDonald's преобладает по количеству чеков, подтверждая популярность стационарных заведений. KFC также удерживает сильные позиции среди фастфуд-сетей.

Сколько потратили украинцы в McDonald's / Скриншот 24 Канала, "Дашборд" от monobank

Почему McDonald's и KFC часто открываются рядом?

Вы точно замечали этот парадокс, что две сети, которые казалось бы должны были бы быть конкурентами, открывают свои рестораны рядом. Только в микрорайоне появляется новый McDonald's, как уже через несколько месяцев рядом строят KFC, или наоборот. Это не случайность, а маркетинговая стратегия, известная как "кластеризация" или "эффект конкурентного соседства".

Дело в том, что такие глобальные бренды тщательно анализируют потоки людей: если место уже "протоптано" конкурентом и показывает эффективность, это сигнал зайти без рисков. В результате обе сети выигрывают – люди, которые ищут место, где бы перекусить, имеют выбор и чаще будут выбирать ресторан, который и так предлагает блюда той же категории. Конкретно в этом случае – фастфуд.

По данным racklify, бизнес имеет немало преимуществ от кластеризации, в частности, речь идет о привлечении большего количества клиентов. Люди склонны посещать места, где собрано несколько вариантов на выбор. Когда McDonald's и KFC расположены рядом, потребители получают возможность сравнить их предложения и выбрать то, что им больше нравится. Это увеличивает поток клиентов для обоих брендов.

Кроме того, речь идет о совместном использовании инфраструктуры. Магазины, расположены рядом, могут делить общие ресурсы, такие как парковочные места, охрану и другие удобства, что снижает расходы для каждого из них.

Важно! Статистика базируется только на транзакциях клиентов monobank, которые обслуживают около 9,9 млн человек, и может не отражать рынок полностью.