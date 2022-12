Миллиардер Майкл Блумберг намерен купить The Wall Street Journal и The Washington Post

Экс-мэр Нью-Йорка, медиамагнат и миллиардер Майкл Блумберг может вскоре стать новым владельцем издания The Wall Street Journal. Кроме того, богач рассматривает возможность приобретения The Washington Post.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на близкий к медиамагнату источник. Отмечается, что приобретение WSJ, в частности, даст миллиардеру доступ к качественной бизнес-площадке, которую можно использовать для продажи большего количества подписок на его основной медиаактив – Bloomberg.

Миллиардер Блумберг хочет приобрести передовые американские издания

По словам источника Axios, Майкл Блумберг рассчитывает вскоре приобрести корпорацию Dow Jones – издателя финансовых СМИ, в частности The Wall Street Journal, Barron's и MarketWatch. Они якобы "идеально подходят" для него.

Кроме того, медиамагнат присматривается к вероятности выкупа The Washington Post, если основной владелец издания Джефф Безос согласится на продажу. Отмечается, что Блумберг находится в дружеских отношениях с основателем Amazon, однако последний вряд ли готов избавиться от влиятельного медиаактива.

По данным Axios, Блумберг считает, что The Washington Post и Bloomberg в перспективе вместе смогут составить серьезную конкуренцию The New York Times.

К слову, компанией Dow Jones владеет корпорация Руперта Мердока, который сейчас пытается провести слияние News Corp с Fox Corporation. По данным источника Axios, Майкл Блумберг пока непосредственно не обращался к Мердоку с предложением продать Dow Jones, однако уже начал привлекать банкиров для оценки медиаактива.

Добавим, что Майкл Блумберг сейчас занимает 12 строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием в 76 миллиардов долларов. Его основным активом является доля 88% в информационном агентстве Bloomberg, которое он основал еще в 1981 году. В настоящее время оборот медиакомпании превышает 10 миллиардов долларов и в ней трудоустроено около 20 тысяч человек.