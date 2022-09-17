Миллиардер и основатель Patagonia отдал 100% акций компании на благотворительность

Основатель известного бренда одежды и снаряжения для туризма Patagonia Ивон Шуинар отказался от своего бизнеса и передал компанию благотворительному фонду. Доходы Patagonia будут в дальнейшем использоваться для борьбы против изменений климата.

На сайте бренда уже появился новый лозунг: "Земля – теперь наш единственный акционер". При этом основатель Ивон Шуинар отметил, что он никогда не хотел быть бизнесменом и пугается, когда его называют миллиардером.

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Стратегия Patagonia

Основатель Patagonia заявил, что весь доход, который не будут реинвестироваться непосредственно в операционную деятельность компании, будет идти на благотворительность, в частности, на борьбу против изменений климата. По подсчетам Шуинара, это около 100 миллионов долларов ежегодно, в зависимости от того, как компания будет развиваться в дальнейшем, пишет издание BBC.

Я начинал, как ремесленник, производя горное снаряжение для друзей и для себя, а потом занялся одеждой. Когда мы увидели масштабы глобального потепления, разрушений экологии, и наш вклад в эти процессы, то пообещали – Patagonia изменит то, как ведется бизнес. Если мы сможем поступить правильно, в то же время достаточно зарабатывая, чтобы оплачивать счета, мы сможем повлиять на покупателей и другие бизнесы,

– подчеркнул Шуинар.

Миллиардер отметил, что рассматривал сразу несколько возможностей принести больше пользы планете. Одна из них – продать компанию и отдать 100% на благотворительность. Однако при такой схеме существовал риск, что новый собственник не будет соблюдать те же ценности, что и нынешнее руководство.

Поэтому Шуинар решил передать 100% акций с правом голоса фонду Patagonia Purpose Trust, созданного для сохранения ценностей компании. А 100% акций без права голоса перешли Holdfast Collective – неприбыльной благотворительной организации, которая борется против кризиса окружающей среды и занимается защитой природы.

Добавим, что Patagonia была основана в 1973 году, и ее годовой доход оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Капитал Ивона Шуинара, до передачи акций бизнеса, составлял 1,2 миллиарда долларов.