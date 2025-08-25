Монетизация YouTube различается. Сумма зависит от страны проживания, типа контента, аудитории и количества просмотров.

Какой доход приносят видео в YouTube сейчас?

За 1000 просмотров в некоторых странах можно получить до 30 долларов, пишет 24 Канал.

Наибольшая монетизация предоставляется за видео из таких стран:

США – платят от 5 до 30 долларов;

Канады – от 5 до 20 долларов;

Великобритании – от 4 до 15 долларов;

Германии – от 4 до 12 долларов.

Нужно также отметить, что средства платятся не за все просмотры. Монетизируются только те, которые соответствуют требованиям платформы. Например, играет роль продолжительность просмотра.

Какая монетизация видео на YouTube в Украине?

По состоянию на сейчас, за 1000 монетизированных просмотров YouTube готов заплатить автору из Украины – от 0,3 до 0,5 доллара. То есть, чтобы заработать минимальную зарплату – 8 000 гривен (примерно 190 долларов) в Украине нужно ориентировочно от 380 до 630 тысяч просмотров.

А вот за 10 тысяч просмотров сумма будет довольно незначительная – 3 – 5 долларов. То есть от 123 до 210 гривен (по нынешнему курсу).