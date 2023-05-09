На одного спонсора войны стало больше: какая компания до сих пор сотрудничает с Россией

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло еще одну компанию в перечень международных спонсоров войны. В этот раз им стал китайский производитель автомобилей. О главных деталях – читайте дальше.

Согласно решению НАПК, китайская частная компания Great Wall Motor Co с головным офисом в городе Баодин, Хэбэй, которая существует с 1984 года, является международным спонсором войны

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Китайская компания стала спонсором войны

Главная причина – производитель автомобилей все еще работает на российском рынке. Более того, компания из Китая имеет планы по расширению своего бизнеса в государстве-агрессоре.

Great Wall Motor входит в десятку крупнейших производителей автомобилей в Китае. В частности, эта компания отвечает за создание автомобилей под такими брендами:

GWM;

Haval;

WEY;

TANK;

POER;

ORA.

Кроме того, после полномасштабного вторжения России в Украину китайская компания не только отказалась выходить с рынка агрессора, но и анонсировала программу долгосрочных инвестиций. Речь идет о 3 миллиарда юаней или 472 миллиона долларов США.

К теме! В первые дни мая 2023 года НАПК признало венгерский ОТП Банк, входящий в 50 крупнейших банков в России, в перечень международных спонсоров войны. К тому же в Минюсте США заявили, что самая крупная криптобиржа мира – Binance – могла помогать российским оккупантам обходить наложенные США санкции.

Руководство Great Wall Motor ни разу даже не пыталось осудить агрессию России против Украины. Производитель автомобилей из Китая не только продолжает работать на рынке агрессора и платить налоги, но и спонсирует полномасштабную войну против Украины.

На момент создания этого материала акции Great Wall Motor торгуются на гонконгской бирже по цене на уровне 9,40 юаня, по данным Yahoo!Finance. Рыночная капитализация компании составляет 209,4 миллиарда юаней.