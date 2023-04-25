Netflix вложит несколько миллиардов в южнокорейские фильмы и сериалы

Стриминговая развлекательная платформа Netflix вложит 2,5 миллиарда долларов в южнокорейские фильмы и сериалы. Все из-за успеха сериала "Игра в кальмара".

Инвестиции Netflix в южнокорейские фильмы и сериалы

В ближайшие четыре года Netflix вложит в южнокорейские фильмы и сериалы 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил пение генеральный директор Netflix Тед Сарандос во время встречи с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем.

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Мы приняли это решение, поскольку уверены, что корейская креативная индустрия и дальше будет рассказывать замечательные истории,

– сказал Сарандос.

Также он добавил, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство стриминговой платформы с Кореей и креативной экосистемой страны.

По данным местной корейской печати, Юн приветствует инвестицию, подчеркнув, что это "большая возможность" для южнокорейских создателей контента и Netflix.

2,5 миллиарда долларов – это вдвое больше, чем Netflix, инвестированный в Южную Корею с момента запуска сервиса в стране в 2016 году. Сверхуспешными стали такие южнокорейские проекты как "Игра в кальмара", "Слава" и "100 атлетов".