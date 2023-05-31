Компания из США, которая работает в критически важной отрасли, попала в элитный клуб

Еще одна американская компания достигла феноменального рекорда. Известно, на каком уровне должны торговаться акции этой корпорации на рынке, чтобы оставаться на этом уровне.

Еще одна компания вошла в клуб компаний-триллионеров

Речь идет о производителе графических процессоров, видеоадаптеров и программном обеспечении NVIDIA. Рыночная капитализация компании достигла отметки в 1 триллион долларов в начале торгов во вторник, 30 мая.

Интересно Маск впервые за три года хочет уехать в Китай: с кем хочет встретиться и о чем договориться

В общем для того, чтобы компания NVIDIA начать новый торговый день на уровне триллиона долларов нужно, чтобы ее акции стоили не меньше 404,86 доллара за штуку.

Дело в том, что в конце сессии стоимость компании упала до 990 миллионов долларов. Хотя во время торгов ценные бумаги NVIDIA в течение определенного промежутка времени торговались на уровне нового максимума 52 недели.