Обогнала даже материнскую Volkswagen: Porsche стала самым дорогим автопроизводителем Европы

Porsche 6 октября выбилась в лидеры самых дорогих автопроизводителей Европы, обогнав материнский концерн Volkswagen. Так произошло благодаря резкому росту стоимости акций компании, недавно размещенных на бирже.

Хотя акции Porsche упали ниже своей листинговой цены 3 октября, до 81 евро за штуку, уже 6 числа они подорожали до 93 евро. Благодаря этому рыночная оценка производителя люксовых авто достигла 85 миллиардов евро.

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Porsche стала самым дорогим автопроизводителем Европы

К вечеру 6 октября акции Porsche снова подешевели, до 91,04 евро за штуку. Тем не менее, это не повлияло на лидерскую позицию автопроизводителя – рыночная капитализация составила чуть менее 84 миллиардов долларов, что все равно гораздо выше, чем у материнской Volkswagen.

Цена акций Porsche возобновила обороты после того, как инвестиционные банки, участвовавшие в размещении, приобрели почти 3,8 миллиона акций в целом на 312,8 миллиона евро. Покупка прошла в рамках так называемого опциона greenshoe option, призванного поддержать листинг компании.

К слову, материнская Volkswagen сейчас оценивается в 77,7 миллиарда евро, что делает ее второй самой дорогой автомобильной компанией в Европе. Далее рейтинг выглядит таким образом:

Mercedes-Benz – 57,2 миллиарда евро;

BMW – 47,5 миллиарда евро;

Stellantis (Jeep, Opel, Fiat) – 39,7 миллиарда.

Добавим, что в целом Porsche сегодня является пятой по стоимости компанией в Германии после Linde, Sap, Deutsche Telekom и Siemens, а также 25-й по стоимости акций во всей Европе.