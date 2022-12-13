Китай запретил ввозить в Россию стратегически важные процессоры

Правительство КНР запретило поставлять в Россию процессоры Loongson на базе собственной архитектуры LoongArch. Дело в том, что технология была признана стратегически важной для Китая, поскольку она используется в военно-промышленном комплексе страны.

Отмечается, что запрет на экспорт распространяется и для остальных стран, однако для страны-агрессора прекращение поставок особенно болезненно на фоне выхода с рынка американских производителей – в частности, Intel и AMD. Об этом пишет ряд российских СМИ, передает Бизнес 24.

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Россия может остаться без каких-либо процессоров

Источники российских СМИ на внутреннем рынке жалуются, что ряд производителей электроники в стране-агрессоре уже тестировали китайские процессоры на случай блокировки каналов так называемого "параллельного", а де-факто серого импорта, которыми в Россию ввозятся комплектующие американских Intel и AMD в обход санкций и без разрешения правообладателей.

При этом, один из источников отметил, что наладить массовый выпуск российской электроники на китайских процессорах будет сложнее, чем находить методы поставок американских чипов. Кроме того, китайские аналоги, хотя и опережают российские разработки, все равно уступают эффективностью американским. Однако теперь и такая альтернатива россиянам недоступна.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину сотни западных компаний прекратили свою деятельность на рынке страны-агрессора. В частности, оттуда ушли и два крупнейших производителя процессоров Intel и AMD, полностью прекратив поставки своей продукции в Россию.