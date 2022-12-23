Производитель чипсов Pringles продает бизнес в России, – СМИ

Американская Kellogg, производящая чипсы Pringles, готовится покинуть российский рынок. Свой бизнес Kellogg продаст местной группе "Черноголовка".

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на поставщика ДК "Черноголовка", Бизнес 24 передает детали.

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Американская Kellogg планирует продать производство печенья и готовых завтраков под маркой "Любятово" группе компаний "Черноголовка". Закрытие соглашения должно состояться в начале 2023 года.

Заметим, что ни в "Черноголовке", ни в Kellogg пока слухи и разговоры о продаже никак не комментировались и вообще не давали никаких комментариев относительно возможного соглашения.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил возможную стоимость бизнеса Kellogg в России в 5 – 6 EBITDA, или в 6 – 7 миллиардов рублей. По его словам, это примерно соответствует 50% от возможной оценки СВО и такой дисконт обычно рассматривается комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Kellogg в России

EBITDA – аналитический показатель, равный объему прибыли к вычету расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений.

Американская компания Kellogg вышла на российский рынок в 2008 году, выкупив шесть предприятий у United Bakers. Сейчас Kellogg управляет тремя заводами на территории России, где выпускает продукты под брендом "Любятово". В 2021 году чистая прибыль компании увеличилась в 1,7 раза, до 888,39 миллиона рублей.